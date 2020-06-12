2020-06-12T16:30:41+03:00
Спорт

Лучший бомбардир "Нефтехимика" заинтересовал клуб Премьер-Лиги

Мераби Уридия может продолжить карьеру в "Тамбове"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Нефтехимик".Фото: ФК "Нефтехимик".
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Один из лучших игроков нижнекамского "Нефтехимика" Мераби Уридия может покинуть клуб и продолжить карьеру в клубе Премьер-Лиги. По данным Матч ТВ предметный интерес к нападающему проявляет "Тамбов".

27-летний форвард в минувшем сезоне провел 27 матчей в составе "Нефтехимика", записав в свой актив 11 голов. Это третий показатель в ФНЛ. Уридии предложили новый контракт с "Нефтехимиком", но форвард пока не торопится его подписывать.

- Мы рассматриваем этого игрока, рассчитываем на него. С ним уже переговорили. Если останемся в премьер-лиге, то Мераби будет у нас, — заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Уридия начинал заниматься в школе "Торпедо-ЗИЛ". С 2011 по 2016 год он был в системе "Рубина", который отдавал его в аренду в "Нефтехимик", нижегородскую "Волгу" и грузинский клуб "Шукура". Позже он играл за столичное "Торпедо". Два последних сезона он провел в составе "Нефтехимика".

ИСТОЧНИК KP.RU

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