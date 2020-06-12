"Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную победами и свершениями": Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:43:31+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. По его словам, наша страна с каждым годом совершенствуется и укрепляет авторитет на мировой арене.

- В новых исторических условиях, связанных с развитием полицентричности и нарастанием международной напряженности, Российская Федерация демонстрирует усиление своих позиций. Зримые перемены в экономике и социальной сфере, успешное преодоление вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, укрепление могущества страны обеспечивают авторитет Российской Федерации, являются предметом гордости и уверенности в завтрашнем дне. Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур, религий. Этот цивилизационный уклад делает нас более сильными и конкурентными, позволяет вести суверенную политику. Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную образцами самоотверженности и стойкости, победами и великими свершениями. Славные примеры воинской доблести и трудового героизма в историю Великой Отечественной войны вписали жители республики. В Год памяти и славы мы отдаем дань памяти и приносим слова благодарности всем фронтовикам, ветеранам тыла, узникам фашистских лагерей, детям войны, каждый из которых внес свой вклад в общую победу. В Год 100-летия образования Татарской АССР мы отмечаем славные вехи развития родной республики, её весомую роль в истории страны. В основе наших достижений труд многих поколений татарстанцев, поддержка федерального центра и нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Сегодня Республика Татарстан – передовой и экономически успешный регион, который последовательно поддерживает курс на улучшение жизни граждан, на строительство сильной России. Новым импульсом для развития страны как социального государства, в котором главной ценностью и богатством выступает человек, призвано стать предстоящее общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Дорогие друзья! Желаю вам новых свершений в труде и творчестве, доброго здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. С Днем России! - говорится в поздравлении Минниханова.

ИСТОЧНИК KP.RU