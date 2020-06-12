2020-06-12T15:30:58+03:00
Общество

Ульяновск почти на четверть готов к отопительному сезону

При этом, подготовка к зиме идет с опережением графика
Владимир КРУПСКИЙ
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Традиционно отопительный сезон стартует в начале октября.Традиционно отопительный сезон стартует в начале октября.
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Общая готовность объектов городской инфраструктуры Ульяновска к отопительному периоду 2020-2021 годов составляет 22,4%, что на 1,8% больше утверждённого графика.

Ресурсоснабжающими организациями устранено 249 из 443 порывов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. МУП «Городская теплосеть» провело капремонт котла на теплоисточнике «280 квартал» (20% от плана), заменило 1829 погонных метров тепловых сетей (23%) и 11 единиц вспомогательного оборудования котельных (6%).

МУП «Городской теплосервис» отремонтировал 870 погонных метров трубопроводов (24%), МУП «Теплоком» – 236 погонных метров (13%). Филиал ПАО «Т Плюс» и ведомственные котельные выполнили план работ в среднем на 28%.

Средний уровень подготовки городских ТСЖ и ЖСК составляет 23%. Готовность к началу зимнего периода находящихся на территории Ульяновска учреждений здравоохранения оценивается в 28%, образования – в 21%, культуры – 22% и спорта – 31%.

В настоящее время на территории Ульяновска насчитывается 43 адреса, где ведутся земляные работы: 16 – в Железнодорожном районе, 14 – в Ленинском и 13 – в Засвияжском. В зимнем варианте остаётся 29 мест земляных работ, в том числе 20 – выполнявшихся МУП «Ульяновскводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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