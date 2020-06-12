Пассажиры казанского метрополитена смогут услышать стихи о России

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:58:13+03:00

Они будут звучать на станциях в течение всего дня

Изменить размер текста: A A

12 июня, в День России, в казанском метрополитене на 11 станциях можно будет услышать стихотворения, посвященные нашей стране.

Аудиозаписи поэтических произведений в исполнении деятелей культуры и искусства Татарстана, а также песни о России в исполнении камерного хора будут звучать на всех станциях казанского метрополитена с 6.00 и до 00.00, сообщается на транспортном сайте Казани.

Также 12 июня праздничные поздравления будут размещены на видеомониторах в трамваях и троллейбусах.

ИСТОЧНИК KP.RU