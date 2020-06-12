2020-06-12T11:46:11+03:00
Спорт

"Рубин" хочет подписать одного из лучших форвардов Премьер-Лиги

Джордже Деспотович уже покинул "Оренбург" и сейчас является свободным агентом
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Оренбург".Фото: ФК "Оренбург".
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Казанский "Рубин" рассчитывает усилить линию нападения. Так, в сферу интересов клуба, по данным Metaratings, попал 28-летний форвард Джордже Деспотович, который в конце мая покинул "Оренбург".

Сербский нападающий неплохо проявил себя в России. В нынешнем сезоне он наколотил 8 голов за "Оренбург". В итоге к нему начали проявлять интерес другие клубы из России. В частности, в СМИ сообщалось, что форвард находится в шорт-листе "Ростова", ЦСКА и "Локомотива". Теперь же в этот список попали еще "Рубин и "Сочи". Впрочем, у игрока есть варианты еще и в Турции и США.

- Веду переговоры с одним российским клубом, мы вышли на финишную прямую. Это не "Ростов" и не ЦСКА. Вопрос остается в финансовом плане, потому что они предлагают не то, что хотелось бы футболисту. На данном этапе у него есть варианты в Америке и в Турции, и они предлагают намного больше. По этим странам ведут переговоры другие агенты, - сказал агент Юрий Горбенко, - представляющий интересы Деспотовича.

По данным Metaratings, форвард хочет зарабатывать в новом клубе не менее 1,2 миллиона евро в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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