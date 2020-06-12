В Татарстане кинологи УФСИН отдают служебную собаку

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:05:37+03:00

Среднеазиатская овчарка охраняла территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы республики

Изменить размер текста: A A

Кинологическая служба УФСИН Татарстана на безвозмездной основе передаст желающим служебную собаку. Соответствующие объявление сотрудники ведомства разместили в официальной группе в социальной сети.

Кобель породы среднеазиатская овчарка по кличке Дакар родился 3 ноября 2012 года. Здоровый и жизнерадостный пес во время службы охранял территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы республики.

- Он может стать верным другом и отличным охранником в частном доме, - говорится в сообщении кинологической службы УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU