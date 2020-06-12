В Татарстане кинологи УФСИН отдают служебную собаку
Среднеазиатская овчарка охраняла территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы республики
Фото: vk.com/public59491893
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Кинологическая служба УФСИН Татарстана на безвозмездной основе передаст желающим служебную собаку. Соответствующие объявление сотрудники ведомства разместили в официальной группе в социальной сети.
Кобель породы среднеазиатская овчарка по кличке Дакар родился 3 ноября 2012 года. Здоровый и жизнерадостный пес во время службы охранял территорию одного из учреждений уголовно-исполнительной системы республики.
- Он может стать верным другом и отличным охранником в частном доме, - говорится в сообщении кинологической службы УФСИН Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU