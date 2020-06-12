2020-06-12T09:39:50+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле разыскивают лжебанкира, похитившего миллион рублей

Он убедил горожанку перевести деньги на якобы «безопасный» счет
Наиля ГАЛИМОВА
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Йошкаролинке позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка.Йошкаролинке позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В полицию Йошкар-Олы обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка и убедил женщину, что злоумышленники пытаются похитить ее деньги с банковских счетов.

Чтобы сохранить их, неизвестный предложил перевести средства на якобы «безопасный» счет. Испугавшись йошкаролинка пошла в банк, закрыла вклад и сняла со счета один миллион рублей, который копила за три года. Затем она перевела по 500 тысяч рублей в двух разных офисах банка на указанные лжебанкиром реквизиты. Женщину даже не смутило то, что банковские счета были оформлены на разных людей.

Когда же неизвестный предложил перевести еще 200 тысяч рублей, в отделении банка, кассир перед проведением операции узнала о последних переводах женщины и посоветовала обратиться в полицию, сообщив о том, что звонивший - это мошенник.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание, – сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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