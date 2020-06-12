17 июня в Казань назначен вывозной рейс из Бишкека

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:13:47+03:00

Вылет рейса из столицы Кыргызстана назначен на 8:00 по местному времени. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Минкомсвязи России опубликовало расписание вывозных рейсов. Эти перелеты для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно расписанию, самолет прилетит и в столицу Татарстана. Так, 17 июня состоится вывоз российских граждан из Бишкека в Казань. Вылет рейса из столицы Кыргызстана назначен на 8:00 по местному времени.

Напомним, ранее стало известно, что с июня 2020 российский лоукостер запускает авиарейсы из Казани по четырем направлениям: в Сочи, Анапу, Москву и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU