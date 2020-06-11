2020-06-11T20:20:33+03:00
Общество

В Ульяновске временно перестанет ездить “кольцевой” троллейбус

Все дело в замене трамвайных путей в кривых на узле “Верхнеполевая улица”
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
15 июня трамвай должен возобновить свою работу по привычному расписанию.15 июня трамвай должен возобновить свою работу по привычному расписанию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В грядущие выходные жители Ульяновска не смогут ездить на трамвае №К “Дамба - 19-й микрорайон - Дамба”. Все дело в замене трамвайных путей в кривых на узле “Верхнеполевая улица”. Об этом горожан предупредили в МУП “Ульяновсэлектротранс”.

Известно, что трамвай перестанет ездить лишь на время - с 6.00 13 июня до 6.00 15 июня. После он должен возобновить свою работу по привычному расписанию. Пока же жителей города просят продумывать свой маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске временно перестанет ездить “кольцевой” троллейбус
С 15 июня МФЦ Татарстана начнут работать в обычном режиме
В Йошкар-Оле на две недели перекроют движение на перекрестке центральных улиц
В Татарстане похитили 25 миллионов рублей, которые выделили на ремонт детской поликлиники
В Чебоксарах во время пожара погибли супруги-пенсионеры
Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 12 июня
Новым начальником таможни Татарстана назначили Марата Гараева
В Ульяновской области в ДТП с легковушками погибли три человека
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Республику Алтай посетил панорамный парк «Гора Тугая»
В Ульяновской области на трассе столкнулись два “ВАЗа”: один человек скончался
Самый дорогой экс-игрок «Рубина» перешел в бразильский «Жувентуде»