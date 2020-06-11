В Ульяновске временно перестанет ездить “кольцевой” троллейбус

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:20:33+03:00

Все дело в замене трамвайных путей в кривых на узле “Верхнеполевая улица”

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В грядущие выходные жители Ульяновска не смогут ездить на трамвае №К “Дамба - 19-й микрорайон - Дамба”. Все дело в замене трамвайных путей в кривых на узле “Верхнеполевая улица”. Об этом горожан предупредили в МУП “Ульяновсэлектротранс”.

Известно, что трамвай перестанет ездить лишь на время - с 6.00 13 июня до 6.00 15 июня. После он должен возобновить свою работу по привычному расписанию. Пока же жителей города просят продумывать свой маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU