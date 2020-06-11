С 15 июня МФЦ Татарстана начнут работать в обычном режиме

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:41:06+03:00

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Из-за пандемии коронавируса многофункциональные центры (МФЦ) Татарстана некоторые время были закрыты, а после возобновили работу, но с рядом ограничений. Сегодня же стало известно, что с понедельника, 15 июня, МФЦ начнут функционировать в обычном режиме. Это значит, что посетителей там будут принимать по живой очереди, а не только по предварительной записи.

Вот только посетителям МФЦ, на которых обязательно должны быть средства индивидуальной защиты, при входе будут измерять температуру. При температуре тела выше 37,5 градусов, граждан будут просить перенести свой визит.

- Что касается социального дистанцирования, то офисы разной площади могут единовременно принимать разное количество человек. На 4 кв. м помещения должно быть не больше одного человека. На окнах всех филиалов вывешена информация, на которой указана площадь центра и сколько заявителей могут получать здесь услуги одновременно. В Казани наибольшее число заявителей – до 150 – могут принимать «Советский» отдел на проспекте Победы, 214 и «Приволжский» на улице Авангардная, 74, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим также, что в Казани открываются два новых офиса МФЦ - на улицах Чистопольская и Груздева.

ИСТОЧНИК KP.RU