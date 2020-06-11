В Йошкар-Оле на две недели перекроют движение на перекрестке центральных улиц
На пересечении улиц Комсомольской и Толстого будут проводить работы по замене трубопровода тепломагистрали
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что 15 июня в центре Йошкар-Оле перекроют движение на перекрестке улиц Комсомольской и Льва Толстого. Ограничение там будет действовать вплоть до 17.00 29 числа. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба администрации города.
Известно, что причиной перекрытия дорог стало проведение работ по замене трубопровода тепломагистрали. Горожан просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.
ИСТОЧНИК KP.RU