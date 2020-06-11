В Чебоксарах во время пожара погибли супруги-пенсионеры

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:41:30+03:00

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Пожар в частном двухэтажном доме в коллективном саду по проспекту Ивана Яковлева в столице Чувашии начался поздно вечером во вторник, 10 июня. С пламенем справились пожарные, но после тушения на месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины.

- По предварительным данным, это были хозяева дачного дома - супруги в возрасте 68-ми и 64-х лет, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Причиной гибели пенсионеров стало отравление угарным газом. Причины возгорания выясняют следователи. Среди версий пожара - короткое замыкание электропроводки. Данных о криминальном характере смерти погибших не имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU