Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 12 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:36:48+03:00

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12 июня в Казани сохранится неустойчивая погода. Тепло будет чередоваться с осадками. Так, в пятницу на территории Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах с грозой. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 14 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15-20 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 24 м/c. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем – до 28 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU