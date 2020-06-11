11 Июнь 2020 2020-06-11T14:52:10+03:00

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Интернет-ресурс «Итиль» пишет, что президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Республику Алтай посетил панорамный парк «Гора Тугая».

Глава республики Олег Хорохордин рассказал Минниханову, что парк станет местом для отдыха горожан, где с высоты птичьего полета можно посмотреть на Горно-Алтайск. Деньги на работы выделили из федерального бюджета.

Президент РТ оценил проект и в свою очередь отметил, что Татарстан также активно занимается созданием общественных пространств, благоустройством парков и скверов.