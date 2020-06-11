Новым начальником таможни Татарстана назначили Марата Гараева
У таможни Татарстана новый руководитель. На эту должность с 11 июня назначен Марат Гараев. В этот четверг его представили коллективу.
- Марат Масгутович в таможне человек не новый, - подчеркнул заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко. - Трудовой путь начал с 1993 года с должности инспектора. Он обладает всеми качествами, которые присущи современному руководителю: профессиональные знания, инициатива, ответственность, порядочность.
Напомним, что прежний руководитель ведомства генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов с 9 января возглавляет Северо-Кавказское таможенное управление.
СПРАВКА
Марат Масгутович Гараев родился 15 августа 1970 года в Канаш Чувашской АССР.
Образование – высшее. В 1992 году закончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, а в 2003 году - Российскую таможенную академию.
С 1993 года по 2010 год служил в Чувашской таможне, где прошел путь от инспектора до начальника Чебоксарского таможенного поста.
В 2010 году назначен начальником Марийской таможни.
С 2013 года полковник таможенной службы Марат Гараев заместитель начальника Нижегородской таможни – начальник Чувашского таможенного поста.
С 2015 года и до назначения в Татарстанскую таможню служил в должности первого заместителя начальника Нижегородской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кадровые перестановки в Татарстане»