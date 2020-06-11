В Татарстане похитили 25 миллионов рублей, которые выделили на ремонт детской поликлиники
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт детской поликлиники Лениногорского района, сообщили в СУ СКР Татарстана.
Как уже успели установить следователи, госконтракт на ремонт медучреждений района был заключен еще весной 2018 года. На это было выделено более 208 миллионов рублей. В том числе почти 25 миллионов на проведение работа в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ.
Деньги потрачены, есть акт приемки капремонта, но медучреждение не работает до сих пор - там отсутствуют условия для оказания медицинских услуг. На несоответствие действительности и сведений в документах, обратили внимание в СУ СКР Татарстана и УФСБ республики.
- Проведены обыски в администрации района, центральной районной больнице, а также в офисе строительной фирмы, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Назначена строительно-техническая экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU