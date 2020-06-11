В Татарстане похитили 25 миллионов рублей, которые выделили на ремонт детской поликлиники

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:53:00+03:00

Деньги потрачены, есть акт приемки капремонта, но медучреждение не работает до сих пор. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медучреждение до сих пор не работает

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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт детской поликлиники Лениногорского района, сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как уже успели установить следователи, госконтракт на ремонт медучреждений района был заключен еще весной 2018 года. На это было выделено более 208 миллионов рублей. В том числе почти 25 миллионов на проведение работа в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ.

Деньги потрачены, есть акт приемки капремонта, но медучреждение не работает до сих пор - там отсутствуют условия для оказания медицинских услуг. На несоответствие действительности и сведений в документах, обратили внимание в СУ СКР Татарстана и УФСБ республики.

- Проведены обыски в администрации района, центральной районной больнице, а также в офисе строительной фирмы, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Назначена строительно-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU