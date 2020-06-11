2020-06-11T13:22:57+03:00
Происшествия

В Казани по подозрению в мошенничестве арестован глава филиала Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана

Ильдара Султанова заподозрили также и в злоупотреблении должностными полномочиями
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Главу набережночелнинского филиала отдела Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Ильдара Султанова заподозрили в мошенничестве в крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Пока идет следствие, суд отправил Султанова под арест до 8 августа 2020 года.

33-летнего чиновника и пока неизвестных лиц считают причастными к крупной афере. По версии следствия, Султанов при приеме крупных объектов заставлял подрядчиков заключать договора с определенной фирмой на проведения лабораторно-инструментальных исследований. Без последних сдать новое здание в эксплуатацию невозможно.

Вот только эти исследования по факту проводили в Роспотребнадзоре Татарстана подчиненные Султанова.

Как следует из материалов уголвоного дела аферу провернули при сдачи девяти объектов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Мензелинске. Из-за чего бюджет не досчитался 2 миллионов рублей. Среди "пострадавших" от действий Султанова - производственный корпус предприятия по изготовлению стиральных машин, детсад и школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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