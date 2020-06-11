Самый дорогой экс-игрок «Рубина» перешел в бразильский «Жувентуде»

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:01:15+03:00

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Карлос Эдуардо теперь выступает за бразильский «Жувентуде». Об этом сообщили на официальном сайте иностранного клуба.

Отметим, что Карлос Эдуардо – самая дорогая покупка в истории казанцев. Бразильский полузащитник перешел в «Рубин» из немецкого «Хоффенхайма» летом 2010 года. Казанский клуб отдал за игрока 20 миллионов евро.

Начал Эдуардо за здравие. В первом же матча он отгрузил два гола в ворота «Амкара». Однако затем ушел в тень. Возможно, помешали раскрыться игроку многочисленные травмы, из-за которых он не выходил на поле два года. В итоге «Рубин» решил отправить Эдуардо набирать форму на родину, во «Фламенго».

Там бразилец играл неплохо и в 2014-м вернулся в «Рубин». Он стал часто попадать в состав, но выйти на свой дорубиновский уровень так и не смог. В 2016-м он вновь отправился во «Фламенго», а с зимы 2019 года игрок официально числился без клуба. При этом до вестей о переходе в «Жувентуде» Карлос выражал желание вернуться в Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU