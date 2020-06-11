В Казани в СИЗО-1 досрочно отменили карантин по коронавирусу

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:56:42+03:00

До этого момента там действовал запрет на доставку арестованных и подследственных на процессы, а также на допросы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Принято решение досрочно снять карантин, который 22 мая приказом санитарного врача УФСИН России объявили в СИЗО-1 Казани.

Тогда коронавирусной инфекцией заболели сразу три сотрудника учреждения. Введенный на месяц карантин в итоге сказался на работе судов и следователей - действовал запрет на доставку арестованных и подследственных на процессы, а также на допросы.

После сдачи повторных тестов сотрудниками СИЗО-1 и получения отрицательных результатов на коронавирус, было принято решение снять карантин причем досрочно, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU