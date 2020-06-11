Ремонт дорог в Чебоксарах-2020: работа закончена на четырех участках

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:03:01+03:00

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В Чебоксарах общественная комиссия из активистов, сотрудников МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и подрядчиков после ремонта приняла четыре дорожных участка.

Речь идет об улицах Тукташа, Ильбекова, Яноушека и Ардалиона Игнатьева. Ремонт проезжей части там был проведен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При приемке ремонта было отмечено, что гарантийный срок работ составляет 5 лет. Если в дорожном покрытии возникнут какие-либо дефекты, то подрядчик будет устранять их за свой счет.

- Для обеспечения высокого качества дорожного покрытия по поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова организован многоступенчатый контроль за ходом дорожных работ, - заверил директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов. - По такому порядку мы работаем уже четыре года. Ежедневно на объектах дорожного ремонта присутствуют специалисты Управления ЖКХ и благоустройства. Организация, осуществляющая строительный контроль, следит за качеством строительных материалов, контролирует соблюдение технологии производства работ. Контролируется и технология укладки асфальта. Ровность чебоксарских дорог проверяем с помощью передвижных лабораторий. Наконец, перед подписанием приемочных актов заказчики и подрядчики выслушивают замечания общественных активистов, которые также участвуют в рабочем процессе.

Несмотря на то что Чебоксары за счет ремонта дорог начали преображаться в лучшую сторону, все равно остались вопросы по благоустройству восстановленных участков. Это лишь отдельные замечания по доступной среде. Так, например, речь идет об обустройстве сходов и спусков для маломобильных горожан.

При ремонте их не учли, но это не безответственность, а особенность ремонта - его проводили не по проекту, а по техническому заданию. По проекту будет делаться реконструкция улицы Гражданская. Там будут учтены все мелочи, в том числе те, которые важны для отдельных горожан.