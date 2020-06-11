В Ульяновской области в ДТП с легковушками погибли три человека
В среду, 10 июня, на 211 километре 900 метре автодороги “Саранск - Сурское - Ульяновск” в Засвияжском районе произошла смертельная авария. В 16.55 там столкнулись автомобили “КИА СИИД” и “ВАЗ 21102”. По предварительной информации, 27-летний водитель иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП.
В результате столкновения водитель “КИА” был госпитализирован, а его 27-летний пассажир скончался на месте. Также от полученных травм скончались 58-летний мужчина за рулем отечественной легковушки и его 54-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU