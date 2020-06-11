Пресс-служба президента Татарстана прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в психдиспансере Набережных Челнов
В соцсетях появилась информация о том, что в психдиспансере Набережных Челнов произошла вспышка COVID-19 - заразились как пациенты, так и врачи.
По данному факту прокуратурой Татарстана и Минздравом республики проводятся проверки.
Тем временем руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова опровергла слухи о вспышке в данном психдиспансере.
- Вспышка - это когда происходит бесконтрольное распространение какого-либо вируса. В данном случае мы говорим, что ситуация в части распространения COVID-19 под контролем, - заявила она в ходе очередного брифинга.
Работа психоневрологического диспансера в Набережных Челнах, по словам Галимовой, ведется в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU