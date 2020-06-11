2020-06-11T12:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Пресс-служба президента Татарстана прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в психдиспансере Набережных Челнов

По данному факту уже проводится прокурорская проверка
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В соцсетях появилась информация о том, что в психдиспансере Набережных Челнов произошла вспышка COVID-19 - заразились как пациенты, так и врачи.

По данному факту прокуратурой Татарстана и Минздравом республики проводятся проверки.

Тем временем руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова опровергла слухи о вспышке в данном психдиспансере.

- Вспышка - это когда происходит бесконтрольное распространение какого-либо вируса. В данном случае мы говорим, что ситуация в части распространения COVID-19 под контролем, - заявила она в ходе очередного брифинга.

Работа психоневрологического диспансера в Набережных Челнах, по словам Галимовой, ведется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пресс-служба президента Татарстана прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в психдиспансере Набережных Челнов
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