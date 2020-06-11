В Ульяновской области на трассе столкнулись два “ВАЗа”: один человек скончался

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в четверг, 10 июня, на 46 километре 700 метре автодороги “Ульяновск-Димитровград-Самара” в Чердаклинском районе произошла смертельная авария.

Там около 00.20 столкнулись два автомобиля “ВАЗ 21120” и “ВАЗ 2110”. По предварительным данным, 30-летний водитель первой легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло ДТП. За рулем второго “ВАЗа” находился 19-летний молодой человек.

- В результате столкновения автомобиль «ВАЗ 21120» съехал в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель автомобиля госпитализирован. Его 34-летний пассажир скончался в машине скорой помощи. Другой пассажир автомобиля - также 34-летний мужчина - доставлен в медицинское учреждение назначено амбулаторное лечение отпущен домой, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU