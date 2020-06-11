В центре Казани на улице Баумана установят карту России, на которой любой желающий может написать свое пожелание

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:12:41+03:00

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12 июня отмечается День России. В Казани в честь этого праздника решили на улице Баумана установить прессволл. Конструкция будет представлять из себя карту России, оформленную цветами триколора, и на ней любой желающий сможет написать свое пожелание стране. Кроме того, это станет еще одним объектом, где можно сделать селфи в центре столицы Татарстана.

Кроме того, уже в этот четверг, 11 июня, в Казани похожим в честь Дня России 2020 раздадут 7 тысяч ленточек-триколоров. Их можно получить все так же на улице Баумана. Волонтеры будут раздавать праздничные ленточки в течение двух дней с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU