В Ульяновской области коронавирусом заразились воспитанники детских садов

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала пандемии в Ульяновске коронавирусом заразились 3450 человек. Выяснилось, что среди последних инфицированных есть дети - воспитанники городских детсадов. Об этом на своей странице в соцсети заявил губернатор региона Сергей Морозов.

- Появились случаи заболеваемости в дежурных группах детских садов. Здесь мы не одиноки, такие случаи фиксируются по всей стране. Мы уже провели карантинные мероприятия в тех учреждениях, где были выявлены случаи ковида. Пока новых случаев выявления заболевания в детских садах нет, - отметил в соцсети Морозов.

На данный момент 1095 ранее заболевших в Ульяновской области граждан выздоровели, 18 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU