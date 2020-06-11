2020-06-11T10:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирусом заразились воспитанники детских садов

В учреждениях, где были выявлены случаи заболевания, уже провели карантинные мероприятия
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С начала пандемии в Ульяновске коронавирусом заразились 3450 человек. Выяснилось, что среди последних инфицированных есть дети - воспитанники городских детсадов. Об этом на своей странице в соцсети заявил губернатор региона Сергей Морозов.

- Появились случаи заболеваемости в дежурных группах детских садов. Здесь мы не одиноки, такие случаи фиксируются по всей стране. Мы уже провели карантинные мероприятия в тех учреждениях, где были выявлены случаи ковида. Пока новых случаев выявления заболевания в детских садах нет, - отметил в соцсети Морозов.

На данный момент 1095 ранее заболевших в Ульяновской области граждан выздоровели, 18 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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