В Ульяновске пропал Вячеслав Шлычкин, который нуждается в медицинской помощи

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:00:51+03:00

О судьбе 48-летнего мужчины ничего не известно с 8 июня

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В Ульяновске начались активные поиски 48-летнего Вячеслава Шлычкина из Заволжского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 8 июня. Последние обратились за помощью в полицию, отмечая, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Вячеслав ростом около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы с залысиной и голубые глаза. На момент пропажи на нем был черная кожаная куртка, синие джинсы, черный джемпер и черные ботинки.

Мужчина может находиться в другом районе. Просим всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU