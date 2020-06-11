В Ульяновске пропал Вячеслав Шлычкин, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске начались активные поиски 48-летнего Вячеслава Шлычкина из Заволжского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 8 июня. Последние обратились за помощью в полицию, отмечая, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Вячеслав ростом около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы с залысиной и голубые глаза. На момент пропажи на нем был черная кожаная куртка, синие джинсы, черный джемпер и черные ботинки.
Мужчина может находиться в другом районе. Просим всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU