В Марий Эл "пьяный" водитель устроил аварию, в которой пострадал его пассажир

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:56:20+03:00

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Авария с участием отечественной легковушки произошла 10 июня в 19.00 на 49 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум" в Советском районе республики. По предварительным данным, "пьяный" 43-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, не справился с управлением - он превысил безопасную скорость, и вылетел в кювет, где опрокинулся. Кувырки "четырнадцатой" остановило дерево, в которое врезался автомобиль.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 36-летний пассажир "четырнадцатой", который был госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU