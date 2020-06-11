2020-06-11T09:14:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл бык забодал пастуха

По факту просшествия проводится доследственная проверка в СУ СКР республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Бык напал на пастухаБык напал на пастухаФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел в одном из селения Мари-Турекского района республики. Рано утром 31 мая пастуха начали собирать стадо для отправки его на выпас. Пока по неизвестным причинам бык проявил агрессию, напал на одного из пастухов, 51-летнего мужчину. Его напарник всеми попытался отвлечь животное, чтоб спасти коллегу, но не смог. В результате нападения быка мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка сотрудниками СУ СУК Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пресс-служба президента Татарстана прокомментировала информацию о вспышке COVID-19 в психдиспансере Набережных Челнов
Ремонт дорог в Чебоксарах-2020: работа закончена на четырех участках
Самолет из Дубая с застрявшими из-за коронавируса туристами приземлился в Казани
В центре Казани на улице Баумана установят карту России, на которой любой желающий может написать свое пожелание
В Ульяновске пропал Вячеслав Шлычкин, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновской области коронавирусом заразились воспитанники детских садов
В Марий Эл "пьяный" водитель устроил аварию, в которой пострадал его пассажир
В Марий Эл бык забодал пастуха
Татарстан стал лидером среди регионов России по числу оштрафованных за нарушение самоизоляции
Хозяйка заперлась в ванной: в Ульяновске спасатели выловили в квартире летучую мышь
В Чувашии на трассе произошла массовая авария: один человек скончался
Жителя Чебоксар, который хотел вырезать свою семью, отправили на лечение
В Казани на озере Кабан открыли прокат лодок и катамаранов
В Набережных Челнах около 95% предприятий уже возобновили свою работу после режима самоизоляции
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить информацию об изнасиловании отчимом своей падчерицы
“Сегодня питомцы, завтра могут быть дети”: в Татарстане жители села жалуются на агрессивных собак, которые убивают скот
Прокуратура усмотрела халатность в инфекционной больнице Набережных Челнов, где умер пенсионер-инвалид