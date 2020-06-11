В Марий Эл бык забодал пастуха

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:14:35+03:00

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Трагический случай произошел в одном из селения Мари-Турекского района республики. Рано утром 31 мая пастуха начали собирать стадо для отправки его на выпас. Пока по неизвестным причинам бык проявил агрессию, напал на одного из пастухов, 51-летнего мужчину. Его напарник всеми попытался отвлечь животное, чтоб спасти коллегу, но не смог. В результате нападения быка мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка сотрудниками СУ СУК Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU