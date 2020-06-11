В Татарстане молния ударила в двух женщин, одна погибла
Вечером 9 июня в селе Ютазы Ютазинского района республики две местные жительницы отправились на вечернюю прогулку. Они занимались скандинавской ходьбой, и в момент очередной тренировки началась гроза. Укрыться в безопасном месте спортсменки не успели. В них ударила молния. В результате стихии пострадали обе женщины.
Одна из женщин - 61-летняя пенсионерка, скончалась на месте. Вторую пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в Урусинскую районную больницу, сообщили "Комсомолке" местные жители, оказавшиеся очевидцами происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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