2020-06-11T08:52:07+03:00
Происшествия

В Татарстане молния ударила в двух женщин, одна погибла

Вторя раненная женщина находится в больнице
Лика ИСАЕВА
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Молния попала сразу в двух женщинМолния попала сразу в двух женщинФото: МЧС Татарстана
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Вечером 9 июня в селе Ютазы Ютазинского района республики две местные жительницы отправились на вечернюю прогулку. Они занимались скандинавской ходьбой, и в момент очередной тренировки началась гроза. Укрыться в безопасном месте спортсменки не успели. В них ударила молния. В результате стихии пострадали обе женщины.

Одна из женщин - 61-летняя пенсионерка, скончалась на месте. Вторую пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в Урусинскую районную больницу, сообщили "Комсомолке" местные жители, оказавшиеся очевидцами происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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