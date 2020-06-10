В Чувашии на трассе произошла массовая авария: один человек скончался
Сегодня, 10 июня, на 654 километре трассы М-7, возле заезда в деревню Ойкасы Чебоксарского района, произошла массовая авария. Около 13 часов там столкнулись сразу четыре автомобиля: фура, “Фиат”, УАЗ и ВАЗ-2110.
Предварительно, водитель фуры не соблюдал безопасного интервала и столкнулся с фургоном “Фиат”, который остановился перед заездом в деревню. Удар был такой силы, что иномарку выбросило на встречку, где она врезалась в УАЗ. Отечественный автомобиль опрокинулся, а “Фиат” столкнулся еще и с “ВАЗом”.
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД Чувашии
На месте ДТП скончался водитель "УАЗа", еще двое пострадали - им была оказана медпомощь.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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