2020-06-10T20:24:06+03:00
Общество

Татарстан стал лидером среди регионов России по числу оштрафованных за нарушение самоизоляции

К административной ответственности в республике привлекли более 33,9 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство дел было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.Большинство дел было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время пандемии коронавируса в Татарстане более 33,9 тысяч человек были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Так, республика стала первой по этой показателю во всероссийском рейтинге. Об этом сообщила “Новая газета”.

Второе место в рейтинге с существенным отрывом занял Краснодарский край, где было зафиксировано 16,6 тысяч нарушений режима самоизоляции. Всего же в России выявили более 247 тысяч нарушителей. 94% дел на них было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Татарстан стал лидером среди регионов России по числу оштрафованных за нарушение самоизоляции
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