Татарстан стал лидером среди регионов России по числу оштрафованных за нарушение самоизоляции

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:24:06+03:00

Большинство дел было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К административной ответственности в республике привлекли более 33,9 тысяч человек

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Во время пандемии коронавируса в Татарстане более 33,9 тысяч человек были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Так, республика стала первой по этой показателю во всероссийском рейтинге. Об этом сообщила “Новая газета”.

Второе место в рейтинге с существенным отрывом занял Краснодарский край, где было зафиксировано 16,6 тысяч нарушений режима самоизоляции. Всего же в России выявили более 247 тысяч нарушителей. 94% дел на них было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.

ИСТОЧНИК KP.RU