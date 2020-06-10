Татарстан стал лидером среди регионов России по числу оштрафованных за нарушение самоизоляции
Во время пандемии коронавируса в Татарстане более 33,9 тысяч человек были привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Так, республика стала первой по этой показателю во всероссийском рейтинге. Об этом сообщила “Новая газета”.
Второе место в рейтинге с существенным отрывом занял Краснодарский край, где было зафиксировано 16,6 тысяч нарушений режима самоизоляции. Всего же в России выявили более 247 тысяч нарушителей. 94% дел на них было возбуждено по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.
ИСТОЧНИК KP.RU