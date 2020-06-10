Жителя Чебоксар, который хотел вырезать свою семью, отправили на лечение

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:04:10+03:00

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25-летнего жителя Чебоксар обвиняли в покушении на убийство двух человек и угрозе им.

Как следует из материалов уголовного дела, около 2.00 22 августа прошлого года у себя в квартире парень ни с того ни сего напал с кухонным ножом на свою 59-летнюю мать и 31-летнюю сожительницу. Женщины в это время мирно спали.

Он едва их не зарезал. На защиту раненных домочадцев встал отец нападавшего. За что парень стал угрожать убить и его. К счастью, все пострадавшие выжили благодаря своевременно вызванной «скорой». Сейчас жизни женщин ничего не угрожает.

В рамках расследования этого уголовного дела была проведена и судебно-психиатрическая экспертиза. Она то и показала, что у задержанного парня имеются серьезные проблемы.

- Молодой человек не мог и не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства. В связи с этим суд признал его невменяемым, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Так, как парень представляет опасность не только для себя, но и для окружающих, судом было принято решение отправить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU