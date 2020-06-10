Прокуратура усмотрела халатность в инфекционной больнице Набережных Челнов, где умер пенсионер-инвалид

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:02:00+03:00

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Во время прокурорской проверки в инфекционной больнице Набережных Челнов по факту смерти 72-летнего инвалида, сотрудники надзорного органа усмотрели в действиях медиков халатность.

- В нарушение федерального закона инвалиду не были обеспечены условия доступной среды, в том числе путем перевода в другое отделение больницы, - сообщают в прокуратуре Татарстане.

Напомним, пациент скончался в больнице 1 июня этого года из-за тромбоэмболии. А сейчас прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «халатность».

К слову, проверка сотрудниками надзорного ведомства по качеству оказанной медпомощи умершему пенсионеру-инвалиду все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU