Прокуратура усмотрела халатность в инфекционной больнице Набережных Челнов, где умер пенсионер-инвалид
Во время прокурорской проверки в инфекционной больнице Набережных Челнов по факту смерти 72-летнего инвалида, сотрудники надзорного органа усмотрели в действиях медиков халатность.
- В нарушение федерального закона инвалиду не были обеспечены условия доступной среды, в том числе путем перевода в другое отделение больницы, - сообщают в прокуратуре Татарстане.
Напомним, пациент скончался в больнице 1 июня этого года из-за тромбоэмболии. А сейчас прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «халатность».
К слову, проверка сотрудниками надзорного ведомства по качеству оказанной медпомощи умершему пенсионеру-инвалиду все еще продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU