Что сложнее - заработать деньги или удержать их?

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:39:08+03:00

Во время прямой трансляции на сайте «Комсомолки» эксперты расскажут, как приумножить личные финансы во время кризиса

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«Комсомольская правда» проводит вторую онлайн-конференцию о личных финансах и инвестициях в кризис (первая: ссылка).

Прямая трансляция начнется в понедельник, 15 июня, в 15.00 (12+).

- Какие есть возможности и чего стоит опасаться, инвестируя прямо сейчас?

- В какой валюте хранить средства?

- Как научить ребенка обращаться с деньгами?

На эти и другие вопросы эксперты в области управления финансами ответят на онлайн-конференции, которая начнется на сайте kazan.kp.ru в понедельник, 15 июня, в 15.00 (12+).

Спикеры онлайн-конференции:

Равиль Ревкатович Габидуллин, лучший тренер международного проекта «Клуб Миллионеров» из 5 стран мира (2019 г.), практикующий инвестор. Автор 4 книг, в том числе «Бизнес с нуля до миллиарда» и «5 шагов к торговой недвижимости».

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Виталий Владимирович Кошин, профессиональный инвестор и финансист, автор приложения по управлению личным капиталом Fin-plan Radar.

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Тел. +7 (495) 240-81-86

Вероника Сергеевна Горенко, руководитель бизнес-процессов финансовой консалтинговой компании «Резидент», эксперт по управлению личным капиталом.

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Электронная почта: smile.nika@mail.ru

Посмотреть конференцию можно будет в записи на сайте kazan.kp.ru