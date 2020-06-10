Хозяйка заперлась в ванной: в Ульяновске спасатели выловили в квартире летучую мышь

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница дома на проспекте Ленинского Комсомолка в Ульяновске позвонила спасателям и сообщила, что в ее квартире летучая мышь. По словам женщины, животное залетело в открытое окно на балконе и спряталось за шкаф. Сама хозяйка квартиры, в свою очередь, заперлась в ванной.

- На место прибыли спасатели Управления гражданской защиты города под руководством старшего смены Александра Ибетова. Они аккуратно достали незваную гостью сачком и вынесли из квартиры. Летучую мышь выпустили в естественную среду обитания. Животное не пострадало, - сообщает первый замначальника управления Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU