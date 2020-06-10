Госслужащим Татарстана на время придется отказаться от отдыха в санаториях
Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Фото: pixabay.com
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В Татарстане приостановили обеспечение государственных служащих санаторно-курортным лечением. Соответствующее постановление Кабмина региона за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации.
Отдыхать за счет своих предприятий работники государственных и муниципальных учреждений не смогут до 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU