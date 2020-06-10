В Набережных Челнах около 95% предприятий уже возобновили свою работу после режима самоизоляции

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:21:42+03:00

Некоторые, правда, пока еще не могут осуществлять свою деятельность в полной мере

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В Набережных Челнах около 95% предприятий, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса, уже возобновили свою работу. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя Исполкома города Наталия Кропотова.

Известно, что в татарстанском автограде действуют более 27,9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Их доля в валовом территориальном продукте составляет 34,6%, в налогах - 32%. Самозанятых в городе – 8259 человек. Сфере предпринимательства, включая наемных работников, задействовано 86 338 местных жителей.

- Не в полной мере осуществляют деятельность предприятия в сфере общественного питания, гостиницы и торговые центры. На уровне России сформирован перечень системообразующих предприятий. Всего от республики в реестр вошли 24 организации. От города в этот список вошли 2 предприятия. Это КАМАЗ и Картонно-бумажный комбинат имени Титова. Кроме того, на уровень республики ушло предложение по включению дополнительно в федеральный реестр группы предприятий компаний «Хайер» и «Темпо», - заметила Коропотова

Отметим, что для системообразующих предприятий предоставляются льготные кредиты на пополнение оборотных средств в размере не более 3 миллиардов рублей на срок до года по ставке, не превышающей 5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU