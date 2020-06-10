В Казани только после вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны сделали перерасчет платы за коммуналку

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:39:14+03:00

Теперь ему в квартире еще и поменяют батареи отопления

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В прокуратуру на управляющую компанию Казани «УютСервис» пожаловался ветеран Великой Отечественной войны. По словам пожилого мужчины, ему необоснованно завышают оплату за коммунальные услуги, а именно за электричество.

Как установили сотрудники надзорного органа в ходе проверки, в квартире ветерана не стоял индивидуальный электросчетчик и с 2017 года плата ему начислялась с учетом повышающего коэффициента.

- По закону при отсутствии индивидуального или общего прибора учета электрической энергии и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению определяется исходя из среднего объема потребления коммунальной услуги, а по истечению трех месяцев – с применением повышающего коэффициента. Вместе с тем управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества и решение вопросов об его пользовании, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

При этом как только надзорный орган начал свою проверку, управляющая компания сама сделала ветерану перерасчет коммуналки без учета повышающего коэффициента.

Кроме того, она за свои деньги установила в квартире пожилого мужчины индивидуальный электросчетчик, а также планирует поменять ему батареи отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU