В Казани только после вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны сделали перерасчет платы за коммуналку
В прокуратуру на управляющую компанию Казани «УютСервис» пожаловался ветеран Великой Отечественной войны. По словам пожилого мужчины, ему необоснованно завышают оплату за коммунальные услуги, а именно за электричество.
Как установили сотрудники надзорного органа в ходе проверки, в квартире ветерана не стоял индивидуальный электросчетчик и с 2017 года плата ему начислялась с учетом повышающего коэффициента.
- По закону при отсутствии индивидуального или общего прибора учета электрической энергии и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению определяется исходя из среднего объема потребления коммунальной услуги, а по истечению трех месяцев – с применением повышающего коэффициента. Вместе с тем управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества и решение вопросов об его пользовании, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
При этом как только надзорный орган начал свою проверку, управляющая компания сама сделала ветерану перерасчет коммуналки без учета повышающего коэффициента.
Кроме того, она за свои деньги установила в квартире пожилого мужчины индивидуальный электросчетчик, а также планирует поменять ему батареи отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU