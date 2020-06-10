СУ СКР Татарстана: отец бил 12 летнего сына за то, что тот хотел рассказать матери об его измене

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:05:13+03:00

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Расследование уголовного дела об истязании несовершеннолетнего в городе Зеленодольск завершено, все материалы переданы на рассмотрение в суд.

При этом стали известны подробности преступления, в совершении которого обвиняют 37-летнего местного жителя.

Так, по версии следствия, в сентябре-ноябре прошлого года мужчина систематически бил своего 12-летнего сына. Как следует из материалов уголовного дела, поводом для истязаний мальчика стало его обещания рассказать матери об измене отца. Также ребенку доставалось и за плохую учебу – на это жаловались из школы.

Например, отец поколотил сына обрезком каната, а после закрыл его в гараже. В итоге мальчик не выдержал и все же рассказал обо всем своей матери. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы с заявлением на мужа. В результате чего и было возбуждено уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

- Свою вину мужчина признал, но лишь частично. Суда он дожидается, находясь под стражей, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU