“Сегодня питомцы, завтра могут быть дети”: в Татарстане жители села жалуются на агрессивных собак, которые убивают скот
Обращение на портале "Народный контроль" поддержали уже 17 человек [фото]
Заявка, адресованная Исполкому Нижнекамского района, находится “в работе”.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители села Нижнее Афанасово в Нижнекамском районе жалуются на бездомных собак, который завелись рядом с полем. Агрессивные животные нападают на домашних питомцев и скот.
- Собаки убили большое количество домашних кошек, собак, коз (около 10 случаев). Просим срочно принять меры. Сегодня питомцы, завтра могут быть дети, - пишет на портале “Народный контроль” Данил А.
Фото: Данил А.
Мужчину поддержали 17 пользователей. Вот только на жалобу его пока никто не ответил. Заявка, адресованная Исполкому Нижнекамского района, находится “в работе”.
ИСТОЧНИК KP.RU