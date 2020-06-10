“Сегодня питомцы, завтра могут быть дети”: в Татарстане жители села жалуются на агрессивных собак, которые убивают скот

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:04:27+03:00

Обращение на портале "Народный контроль" поддержали уже 17 человек [фото]

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Жители села Нижнее Афанасово в Нижнекамском районе жалуются на бездомных собак, который завелись рядом с полем. Агрессивные животные нападают на домашних питомцев и скот.

- Собаки убили большое количество домашних кошек, собак, коз (около 10 случаев). Просим срочно принять меры. Сегодня питомцы, завтра могут быть дети, - пишет на портале “Народный контроль” Данил А.

Фото: Данил А.

Мужчину поддержали 17 пользователей. Вот только на жалобу его пока никто не ответил. Заявка, адресованная Исполкому Нижнекамского района, находится “в работе”.

ИСТОЧНИК KP.RU