В День России 2020 воздух в Татарстане прогреется до +27 градусов

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:18:47+03:00

Это будет самый теплый день на этой неделе

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В пятницу, 12 мая, когда жители страны будут отмечать День России 2020, воздух в Татарстане прогреется до 27 градусов тепла. Это будет самый теплый день на этой неделе. Об этом заявил профессор Казанского Федерального университета Юрий Переведенцев. Он также отметил, что ночью в республике также будет приятная погода - около +17 градусов.

Однако уже в субботу, по мнению профессора, в Татарстане будут дожди с сильным порывистым ветром.

В то же время, по данным Гидрометцентра республкии, 13 июня днем столбики термометров будут колебаться от13 до 18 градусов тепла, а ночью - от 10 до 12. В понедельник же вновь потеплеет - до +22 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU