2020-06-10T13:44:13+03:00
Общество

Районы Чувашии получат деньги из республиканского бюджета на дезинфекцию от коронавируса

Речь идет об обработке подъездов и общественных мест
Алина ГАБДУЛИНА
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У управляющих компаний не хватает собственного ресурса на обработку детских площадок, подъездов и дорог.У управляющих компаний не хватает собственного ресурса на обработку детских площадок, подъездов и дорог.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Правительство Чувашии финансово поможет районам республики продезинфицировать от коронавируса подъезды, детские площадки, дороги и остановки общественного транспорта. Деньги на это выделят из регионального бюджета.

- Сейчас мы собираем информацию от муниципалитетов, врио главы Чувашии примет решение о дополнительном выделении средств для районов на дезинфекцию общественных мест и мест общего пользования в многоквартирных домах. Мы прекрасно понимаем, что у управляющих компаний на эту работу может не хватать своего ресурса, - заявила вице-премьер правительства республики Алла Салаева.

Отметим, что по распоряжению руководителя региона Олега Николаева санитарная обработка мест общего пользования не включается в счета за обслуживание для жителей многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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