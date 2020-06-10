В Казани у 26-летней ординатора медвуза из банковской ячейки украли 4 миллиона рублей
До сих пор подсчитывают ущерб сотрудники полиции по факту кражи из банковской ячейки. Преступление произошло в одном из финансовых учреждений Казани на улице Чистопольская.
Дело в том, что у 26-летней ординатора местного медвуза, а именно на нее и зарегистрирована банковская ячейка, только в рублях пропало 4 миллиона. Кроме того, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, была похищена огромная сума в долларах США, евро, фунтах и франках, а также драгоценности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования полицейскими, помимо всего прочего, будут также изучены видеозаписи с камер, установленных внутри банка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»