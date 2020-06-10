2020-06-10T11:41:00+03:00
Происшествия

В Казани у 26-летней ординатора медвуза из банковской ячейки украли 4 миллиона рублей

Кроме того, оттуда пропала огромная сумма в валюте – фунтах, долларах, франках и евро, а также драгоценности
Олег ЛУГОВОЙ
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В ходе расследования полицейскими, помимо всего прочего, будут также изучены видеозаписи с камер, установленных внутри банка.В ходе расследования полицейскими, помимо всего прочего, будут также изучены видеозаписи с камер, установленных внутри банка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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До сих пор подсчитывают ущерб сотрудники полиции по факту кражи из банковской ячейки. Преступление произошло в одном из финансовых учреждений Казани на улице Чистопольская.

Дело в том, что у 26-летней ординатора местного медвуза, а именно на нее и зарегистрирована банковская ячейка, только в рублях пропало 4 миллиона. Кроме того, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, была похищена огромная сума в долларах США, евро, фунтах и франках, а также драгоценности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования полицейскими, помимо всего прочего, будут также изучены видеозаписи с камер, установленных внутри банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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