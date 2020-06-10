В Казани у всех желающих начали проверять на наличие антител к коронавирусу

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:12:28+03:00

Пройти тест могут и те, к то чувствует себя здоровым

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В столице Татарстана в Университетской клинике КФУ на коронавирус начали тестировать всех желающих, в том числе и на антитела к этой инфекции.

- Антитела появляются в крови человека в острой стадии инфекционного процесса, а их максимальное количество вырабатывается к четырнадцатому дню болезни, - сообщает пресс-служба клиники.

При этом пройти проверку могут как, те кто имеет симптомов ОРВИ и думает, что заразился COVID-19, так и те, кто контактировал с больными коронавирусом и те, кто чувствует себя здоровым.

Если, например, у последних тест будет положительным, то это значит, что человек болеет COVID-19 бессимптомно или уже перенес инфекцию на ногах. А у простуженного человека положительный результат только подтвердит опасения заражения коронавирусом.

Анализы можно сдать с понедельника по пятницу - с 8.00 до 10.00, по адресу: улица Вишневского, 2 а. Подробности по телефону: 8 (843) 233 30 22.

ИСТОЧНИК KP.RU