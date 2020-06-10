2020-06-10T11:12:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани у всех желающих начали проверять на наличие антител к коронавирусу

Пройти тест могут и те, к то чувствует себя здоровым
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Анализы можно сдать с понедельника по пятницу.Анализы можно сдать с понедельника по пятницу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В столице Татарстана в Университетской клинике КФУ на коронавирус начали тестировать всех желающих, в том числе и на антитела к этой инфекции.

- Антитела появляются в крови человека в острой стадии инфекционного процесса, а их максимальное количество вырабатывается к четырнадцатому дню болезни, - сообщает пресс-служба клиники.

При этом пройти проверку могут как, те кто имеет симптомов ОРВИ и думает, что заразился COVID-19, так и те, кто контактировал с больными коронавирусом и те, кто чувствует себя здоровым.

Если, например, у последних тест будет положительным, то это значит, что человек болеет COVID-19 бессимптомно или уже перенес инфекцию на ногах. А у простуженного человека положительный результат только подтвердит опасения заражения коронавирусом.

Анализы можно сдать с понедельника по пятницу - с 8.00 до 10.00, по адресу: улица Вишневского, 2 а. Подробности по телефону: 8 (843) 233 30 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани у всех желающих начали проверять на наличие антител к коронавирусу
В Марий Эл виновник аварии с пострадавшим скрылся с места произошедшего
В Ульяновске водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал массовую аварию
Реставрация объектов культурного наследия Чувашии потребует 1,8 миллиарда рублей
За границей продолжают оставаться 282 жителя Чувашии, среди которых 37 детей
В Татарстане расследуют дело о махинации с участками 617 жителей на сумму 54 миллиона рублей
Новым детским омбудсменом Чувашии может стать Виктория Владимирова
В Казани могут появится 30 новых автобусов на газу за 271,3 миллиона рублей
В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка
В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой