В Казани у всех желающих начали проверять на наличие антител к коронавирусу
В столице Татарстана в Университетской клинике КФУ на коронавирус начали тестировать всех желающих, в том числе и на антитела к этой инфекции.
- Антитела появляются в крови человека в острой стадии инфекционного процесса, а их максимальное количество вырабатывается к четырнадцатому дню болезни, - сообщает пресс-служба клиники.
При этом пройти проверку могут как, те кто имеет симптомов ОРВИ и думает, что заразился COVID-19, так и те, кто контактировал с больными коронавирусом и те, кто чувствует себя здоровым.
Если, например, у последних тест будет положительным, то это значит, что человек болеет COVID-19 бессимптомно или уже перенес инфекцию на ногах. А у простуженного человека положительный результат только подтвердит опасения заражения коронавирусом.
Анализы можно сдать с понедельника по пятницу - с 8.00 до 10.00, по адресу: улица Вишневского, 2 а. Подробности по телефону: 8 (843) 233 30 22.
ИСТОЧНИК KP.RU