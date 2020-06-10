В Марий Эл виновник аварии с пострадавшим скрылся с места произошедшего

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:39:35+03:00

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Вечером во вторник, 9 июня, на 29 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” в Советском районе произошло ДТП. По предварительным данным, около 22.29 неустановленный пока автомобиль не выбрал безопасную дистанцию и врезался в УАЗ. От удара второе авто оказалось в кювете. После произошедшего виновник скрылся.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель УАЗа.

- За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено более 220 нарушений ПДД РФ, задержано девять водителей в состоянии опьянения, из них двум водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в пресс-службе УГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU