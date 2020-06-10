2020-06-10T10:39:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл виновник аварии с пострадавшим скрылся с места произошедшего

ДТП произошло ночью на 29 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум”
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 9 июня, на 29 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” в Советском районе произошло ДТП. По предварительным данным, около 22.29 неустановленный пока автомобиль не выбрал безопасную дистанцию и врезался в УАЗ. От удара второе авто оказалось в кювете. После произошедшего виновник скрылся.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель УАЗа.

- За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено более 220 нарушений ПДД РФ, задержано девять водителей в состоянии опьянения, из них двум водителям грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в пресс-службе УГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани у всех желающих начали проверять на наличие антител к коронавирусу
В Марий Эл виновник аварии с пострадавшим скрылся с места произошедшего
В Ульяновске водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал массовую аварию
Реставрация объектов культурного наследия Чувашии потребует 1,8 миллиарда рублей
За границей продолжают оставаться 282 жителя Чувашии, среди которых 37 детей
В Татарстане расследуют дело о махинации с участками 617 жителей на сумму 54 миллиона рублей
Новым детским омбудсменом Чувашии может стать Виктория Владимирова
В Казани могут появится 30 новых автобусов на газу за 271,3 миллиона рублей
В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка
В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой