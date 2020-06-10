В Ульяновске водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал массовую аварию

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:17:36+03:00

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Во вторник, 9 июня, у дома №86 на проспекте Гая в Ульяновске произошла массовая авария. В 11.55 там столкнулись “Фольксваген Транпортер”, “Дацун Он-до” и “ВАЗ 111730”.

По предварительной информации, в 11.55 30-летний водитель “Фольксвагена” не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди “Дацун”. От удара вторую иномарку отбросила на встречку, где она столкнулась с “ВАЗом” под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Дацун Он-до» (женщины в возрасте 37-и и 19-и лет) доставлены в медицинское учреждение, отпущены домой, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU