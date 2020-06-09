Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали
Как установили полицейские, начиная с 2017 года 46-летний житель Казани вымогал у местного 36-летнего бизнесмена 1 миллион рублей. При этом, как утверждается, подозреваемый угрожал потерпевшему ножом и похитил у него портфель, ноутбук, заграничный паспорт на общую сумму 70 тысяч рублей.
Мужчина таким образом терроризировал бизнесмена в течение последних двух лет. За это время потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателю около 520 тысяч рублей. Угрозы расправы над бизнесменом поступали и его сестре. Женщина в итоге передала подозреваемому 110 тысяч рублей.
В итоге в начале июня этого года предполагаемый вымогатель был задержан. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Разбой».
Во время обыска жилья, а также автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты похищенные у бизнесмена загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах США и евро.
- В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.
В Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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