2020-06-09T16:41:40+03:00
Происшествия

Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали

Утверждается, что подозреваемый заставлял платить и сестру потерпевшего [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Как установили полицейские, начиная с 2017 года 46-летний житель Казани вымогал у местного 36-летнего бизнесмена 1 миллион рублей. При этом, как утверждается, подозреваемый угрожал потерпевшему ножом и похитил у него портфель, ноутбук, заграничный паспорт на общую сумму 70 тысяч рублей.

Мужчина таким образом терроризировал бизнесмена в течение последних двух лет. За это время потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателю около 520 тысяч рублей. Угрозы расправы над бизнесменом поступали и его сестре. Женщина в итоге передала подозреваемому 110 тысяч рублей.

В итоге в начале июня этого года предполагаемый вымогатель был задержан. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Разбой».

Во время обыска жилья, а также автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты похищенные у бизнесмена загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах США и евро.

- В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

В Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым детским омбудсменом Чувашии может стать Виктория Владимирова
В Казани могут появится 30 новых автобусов на газу за 271,3 миллиона рублей
В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка
В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой
Нижнекамский “Нефтехимик” расстался сразу с пятью футболистами
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали
Депутат Госдумы от Татарстана предложил звездам шоу-бизнеса, которые лишились работы из-за коронавируса, выступать в детских лагерях
Ссора до поджога довела: жителя Татарстана подозревают в попытке убийства обидчицы
В Иннополисе создают робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом
Насколько больше жители Набережных Челнов будут платить за отопление с 1 июля 2020 года
В Казани движение машин по улице Равнинная ограничат до 30 октября
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг регионов по темпам снятия эпидемических ограничений
Пропали наручные часы за 200 тысяч рублей: в Казани зафиксировано новый вид мошенничества
В Ульяновске из-за макета гранаты из детсада было эвакуировано 45 человек
Больных с коронавирусом перевозят из Набережных Челнов в Елабугу
«Рубин» провел секретный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене»
В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом
Ушла за маслятами и не вернулась: в Марий Эл в лесу пропала 70-летняя пенсионерка
В Татарстане, сбегая с места преступления, водитель сбил полицейского и протащил его за машиной
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
В Ульяновске пропала 36-летняя Ирина Климова
В Ульяновске иномарка вылетела на газон и сбила 11-летнего мальчика
Прокуратура и минздрав Татарстана выясняют причины гибели 72-летнего инвалида