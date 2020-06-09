Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Как установили полицейские, начиная с 2017 года 46-летний житель Казани вымогал у местного 36-летнего бизнесмена 1 миллион рублей. При этом, как утверждается, подозреваемый угрожал потерпевшему ножом и похитил у него портфель, ноутбук, заграничный паспорт на общую сумму 70 тысяч рублей.

Мужчина таким образом терроризировал бизнесмена в течение последних двух лет. За это время потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателю около 520 тысяч рублей. Угрозы расправы над бизнесменом поступали и его сестре. Женщина в итоге передала подозреваемому 110 тысяч рублей.

В итоге в начале июня этого года предполагаемый вымогатель был задержан. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Разбой».

Во время обыска жилья, а также автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты похищенные у бизнесмена загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах США и евро.

- В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/784026" frameborder="0"></iframe> В Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU