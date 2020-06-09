Ссора до поджога довела: жителя Татарстана подозревают в попытке убийства обидчицы

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:38:02+03:00

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В отношении 58-летнего жителя села Кирельское Камско-Устьинского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

По версии следствия, подозреваемый 6 июня поссорился с 65-летней односельчанкой, причем настолько сильно, что захотел с не расправиться раз и навсегда.

Дождавшись пока стемнеет, мужчина пришел к 5-квартирному дому, где живет его обидчица. Как следует из материалов уголовного дела, он подложил под сени тряпку, облитую машинным маслом и поджег ее. При этом подозреваемый завязал проволокой запорное устройство двери, чтобы никто не смог выбраться, а после сбежал.

К счастью, огонь вовремя заметил житель соседнего дома. Мужчина потушил огонь и разбудил женщину, которую хотели убить. Вскоре был задержан и предполагаемый поджигатель.

- Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU