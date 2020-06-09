2020-06-09T18:24:23+03:00
Происшествия

В Татарстане расследуют дело о махинации с участками 617 жителей на сумму 54 миллиона рублей

Утверждается, что земля незаконно стала частью уставного капитала одного из сельхозпредприятий
Лика ИСАЕВА
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У правоохранителей появились стойкие подозрения, что подписи владельцев участков были подделаны.У правоохранителей появились стойкие подозрения, что подписи владельцев участков были подделаны.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Следственный комитет Татарстана заинтересовала история, когда 617 жителей республики лишились своих земельных участков, которые находились в Дрожжановском районе.

Вся земля в итоге 2008 году вошла в уставной капитал ОАО «Шаймурзинское СХП им. А.Ш. Абдреева». Для этого с жителями Старошаймурзинского сельского поселения был заключен договор о создании данного сельхозпредприятия.

Вот только у правоохранителей появились стойкие подозрения, что подписи владельцев участков были подделаны. А значит их земля попала в уставной капитал предприятия незаконно.

- Частью уставного капитала в результате такой этой сделки стали участки, стоимость которых превысила 54 миллиона рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничестве в крупном размере", расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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