В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:57:58+03:00

Решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела следователи примут по итогам проверки. Фото: Иван ПЕТРОВ

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Двух женщин и маленькую девочку в возрасте примерно 6-7 лет разыскивают сотрудники правоохранительных органов в Московском районе столицы Татарстана. Поиски связаны с тем, что прохожий снял их на видео.

На записи, которой также заинтересовались в прокуратуре, видно, как во дворах домов по проспекту Ибрагимова женщины поместили ребенка в мусорный контейнер, чтобы та вытаскивала для них продукты, предположительно, с истекшим сроком годности.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются личности женщин и ребенка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/783738" frameborder="0"></iframe> В Казани маленькую девочку закинули в мусорку ради "просрочки".соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU