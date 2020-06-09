В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка
Двух женщин и маленькую девочку в возрасте примерно 6-7 лет разыскивают сотрудники правоохранительных органов в Московском районе столицы Татарстана. Поиски связаны с тем, что прохожий снял их на видео.
На записи, которой также заинтересовались в прокуратуре, видно, как во дворах домов по проспекту Ибрагимова женщины поместили ребенка в мусорный контейнер, чтобы та вытаскивала для них продукты, предположительно, с истекшим сроком годности.
- По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются личности женщин и ребенка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
В Казани маленькую девочку закинули в мусорку ради "просрочки".соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU